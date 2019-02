Polícia prende suspeito de integrar quadrilha de assalto a banco em CG

Um homem suspeito de integrar quadrilha de explosão a bancos foi preso pela Polícia Civil nessa terça-feira (12), em Campina Grande. Mateus Emanuel Calixto Rocha, mais conhecido como “Mateus Playboy”, de 21 anos, foi encontrado no bairro de Alto Branco.

Ele é acusado de homicídio e assalto a banco. A prisão foi executada pela equipe de Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande (DRF/CG), com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Segundo o delegado da DRF/CG, Victor Emmanuel Melo dos Santos, Mateus responde a processos criminais na Paraíba e no Rio Grande do Norte.

Contra ele pesam três mandados de prisão, expedidos pela Justiça dos dois Estados.

“Ele é acusado de praticar um assalto a banco no Rio Grande do Norte e um homicídio ocorrido em Campina Grande. Estava preso, mas fugiu”, disse o delegado.

Desde sexta-feira passada, as equipes da DRF/CG estavam em diligências para localizar Mateus. Policiais civis do Rio Grande do Norte enviaram às equipes paraibanas informações sobre o possível endereço de Mateus, em Campina Grande. No entanto, o foragido não foi localizado.

“Fizemos novas investigações e conseguimos localizar no novo local onde Mateus se encontrava. Montamos uma campana, durante dois dias, e conseguimos prendê-lo”, afirmou o delegado.

Ainda de acordo com Victor Emanuel, o preso é considerado de altíssima periculosidade.

A polícia acredita que ele faça parte da organização criminosa comandada por Romário Gomes da Silveira, o “Romarinho”, que, por sua vez, é acusado de assaltar carros fortes e agências bancárias na região Nordeste, com uso de explosivos.