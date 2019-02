Polícia prende mais suspeitos de atuarem em roubos de carros em João Pessoa

A Polícia Militar prendeu mais três suspeitos de estarem atuando com a prática de roubos de carros, em João Pessoa.

Na ação, que foi realizada na manhã desta quinta-feira (21), os policiais interceptaram a fuga dos acusados, de 19, 21 e 28 anos, no final da avenida Beira Rio, no girador de acesso ao Altiplano, onde o trio estava passando com um veículo roubado e levando a vítima dentro.

Com a prisão, chega a nove o número de presos por roubos de carros, em menos de 24h, na Capital.

Os presos desta quinta-feira são dos bairros do Roger, Rangel e São José. Juntos, eles realizaram uma série de assaltos, que começou com um roubo de carro no Centro, levando o proprietário com eles, que contou à PM que o trio foi realizando assaltos no percurso, até a BR-230.

A vítima foi liberada com o veículo em frente a uma loja já em Cabedelo, após os acusados tomarem o carro de um vendedor que estava chegando ao local para trabalhar e foi levado de refém pelos criminosos.

Policiais da 6ª Companhia Independente avisaram aos policiais da Companhia Especializada em Apoio ao Turista (CEATur), já que o carro teria sido visto no Altiplano, e foi montado um cerco que terminou com a prisão dos acusados, liberação da vítima e recuperação de todo o material levado nos roubos.

Com eles, a PM apreendeu um revólver calibre 38 – usado para ameaçar as vítimas, recuperou o carro que eles estavam, dois relógios e cinco celulares.

Há suspeitas de que eles teriam começado a agir durante a madrugada, antes das 5h, quando dois deles roubaram um carro no Cristo Redentor e levaram a vítima, mas tiveram que abandonar o automóvel, que apresentou uma falha mecânica.

Os três foram apresentados na Central de Polícia Civil, onde estão sendo reconhecidos por várias vítimas de roubos.