Polícia Militar prende suspeito de comercializar drogas em praça de comunidade de JP

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quinta-feira (21), um homem suspeito de comercializar drogas na praça da comunidade da Gauchinha, no bairro do Costa e Silva, em João Pessoa.

A prisão foi realizada por policiais da Força Tática do 5º Batalhão, por meio de indicação da Coordenadoria de Inteligência (COInt) da PM, que vinha recebendo informações sobre o suspeito, que tem 26 anos.

Ele foi abordado quando estava sentando em um dos bancos do local, em atitude suspeita. Os policiais revistaram o carro do suspeito, que estava estacionado ao lado, e encontraram um revólver, escondido dentro do banco do motorista.

Na casa dele, que fica nas imediações da praça, a PM apreendeu um tablete de meio quilo de maconha, além de 59 trouxas da droga, já preparadas.

O preso foi apresentado na Central de Polícia, no Geisel, que deve aprofundar as investigações sobre a atuação dele na localidade.