Polícia Civil prende suspeito de envolvimento em chacina na cidade de Cabedelo

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do Núcleo de Homicídios e Repressão Qualificada de Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa, cumpriu, na tarde desta quarta-feira (27), o mandado de prisão preventiva contra Luciano Alves da Silva.

Ele é suspeito de ter participado de uma chacina em abril de 2018 em Cabedelo. Na época, quatro pessoas foram assassinadas, uma delas foi executada com mais de 20 tiros.

O crime aconteceu na comunidade Renascer III, no Beco da Quitéria. E de acordo com as investigações, as vítimas eram envolvidas com a prática do crime de tráfico de drogas.

No dia da chacina, os policiais foram informados por moradores que não se identificaram que quatro homens haviam sido executados no meio da rua, e quando os agentes de segurança chegaram ao local encontraram os corpos.

As vítimas Eliton Gomes da Silva, Valdenilson dos Santos Martins, José dos Santos Macedo e Ediel Caetano de Araujo, foram atingidas por 15, 20, 8 e 4 tiros, respectivamente.

Após várias diligências, a polícia conseguiu identificar os suspeitos pelo crime: Arnaldo Martinho dos Santos, 30 anos, e Felipe Souza de Araújo, 26 anos, foram presos em dezembro do ano passado. Outro investigado, Leonardo Pereira de Queiroz, morreu após troca de tiros com policiais.

“Realizamos várias incursões para prender Luciano, mas quando nossa equipe chegava aos locais onde ele frequentava o investigado não estava mais. Hoje ele foi preso no Centro da cidade. Luciano já foi ouvido e será encaminhado para a audiência de custódia”, concluiu o delegado Diego Garcia