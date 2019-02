Polícia Civil prende fugitivo do PB1 suspeito de assalto a bancos na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho investigativo das equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas de João Pessoa, prendeu, na tarde desta terça-feira (19), Geraldo Marcos de Sousa Pires, 44 anos, apontado como um dos suspeitos de participar do assalto ao banco Bradesco, ocorrido em janeiro deste ano, na avenida Epitácio Pessoa, quando, na ocasião, saiu ferido um policial militar.

A prisão foi realizada na cidade de Conde, Litoral Sul do Estado.

De acordo com informações do delegado da Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, Getúlio Machado, a prisão se deu por meio de investigações minuciosas das equipes com a participação do Serviço de Inteligência da Secretaria da Segurança e da Defesa Social, e durante a ação foram apreendidas duas pistolas ponto 40.

Ainda segundo informações policiais, Marcos é fugitivo do Presídio PB1, desde setembro do ano passado.

Trata-se de uma pessoa de alta periculosidade, pois, segundo o próprio Geraldo confessou, tem várias condenações que somam mais de 70 anos de prisão para cumprir.

Ele foi encaminhado para a Central de Polícia, no bairro do Geisel, onde deve ser ouvido pela polícia e passará por audiência de custódia, nesta quarta-feira (20), ficando à disposição da Justiça.