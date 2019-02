Polícia Civil desarticula desmanche de veículos no Litoral Sul da Paraíba

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 22 de fevereiro de 2019 às 17:11.

A Polícia Civil da Paraíba, por meio do trabalho investigativo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) de João Pessoa, prendeu em flagrante, na tarde dessa quinta-feira (21), Wellington Isabelo dos Santos, suspeito de possuir um estabelecimento utilizado para desmanche de veículos na cidade de Conde, no Litoral Sul da Paraíba.

A prisão aconteceu em Santa Rita e a operação foi finalizada 12 horas depois, com uma busca no local da apreensão, onde foram apreendidos um caminhão e peças de chassis cortados.

De acordo com o delegado Getúlio Machado, da DRFVC, no Distrito Mecânico era realizado conserto de veículos e venda de peças usadas. Já no Conde, uma granja servia para desmanche e adulteração de veículos de origem ilícita.

“A unidade especializada estava investigando as atividades de Wellington Isabelo dos Santos há cerca de seis meses. Um dos veículos encontrado em seu poder pertencia a uma frota de veículos roubado em Recife-PE, no mês de janeiro passado”, revelou a autoridade policial.

A Polícia Civil lembra que qualquer denúncia sobre roubos e furtos de veículos, assim como a prática de qualquer tipo de crime, pode ser encaminhada para o 197 – Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.