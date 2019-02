Polícia Civil cumpre quatro mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 13 de fevereiro de 2019 às 17:37.

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (13), quatro mandados de prisão. Os presos são acusados de tráfico de drogas, adulteração de veículos e estelionato.

As prisões foram realizadas após diligências feitas pela equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de João Pessoa (DRE/JP), com base em denúncias anônimas. Entre os presos há um foragido do sistema prisional.

Segundo o delegado da DRE/JP, Bruno Germano, as prisões foram determinadas por mandados judiciais.

Os presos foram identificados como Ricardo de Vasconcelos Seixas, Luís Felipe Nascimento da Silva (vulgo Felipe Curica), Henrique Vieira Pimental e Alisson de Sousa Correia.

Felipe Curica e Ricardo estavam em liberdade e foram abordados pelos policiais, respectivamente, nos bairros de Oitizeiro e Valentina, em João Pessoa.

Os outros dois mandados de prisão foram cumpridos contra detentos do Presídio do Roger.

“Recebemos denúncias com informações sobre a localização de Ricardo e Felipe. Fizemos diligências durante a semana e conseguimos localizar esses dois homens. Descobrimos que um deles era foragido e havia um mandado de prisão expedido contra o outro. Montamos campana e conseguimos prender os dois, que serão encaminhados ao presídio”, afirmou.

Os dois detentos do Roger, que também foram abordados pelos policiais, já respondem a processos por tráfico de drogas.

Eles foram informados do novo mandado de prisão expedido pelo mesmo delito.

“Com esse novo mandado de prisão, vai dificultar a progressão de pena dos acusados”, detalhou o delegado.