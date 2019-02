Polícia apreende drogas e munições em Campina Grande

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 9 de fevereiro de 2019 às 10:28.

A Polícia Militar apreendeu aproximadamente sete quilos de drogas nas primeiras horas da 33ª edição da Operação Impacto, na cidade de Campina Grande. O material ilícito, munições e balança de precisão foram localizados no bairro do Monte Castelo, no fim da tarde dessa sexta-feira (8).

Os tabletes de substância semelhante à maconha, cocaína e crack estavam em um ponto de apoio do tráfico, utilizado por um suspeito que conseguiu fugir, mas que continua sendo procurado.

Policiais da Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam), do 10º Batalhão, estavam intensificando as ações na área quando chegaram até a localidade, um barraco utilizado para consumo e distribuição dos entorpecentes.

Além das drogas e uma balança de precisão, a PM também apreendeu uma cartela de munições calibre 38, e cinco munições calibre 12. Todo o material foi levado para a Central de Polícia Civil no bairro do Catolé.