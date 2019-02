Polícia apreende armas e mais de 10 kg de drogas em condomínio de João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu mais de 10 kg de maconha, crack, dois revólveres, uma espingarda e dois rádios comunicadores, na tarde desta sexta-feira (22), em um condomínio habitacional, onde funcionavam as atividades do tráfico local, no bairro do Valentina, na Zona Sul da Capital.

Na ação, realizada pelas equipes da Força Regional, um homem de 24 anos foi preso em flagrante. Ele estava foragido da Justiça e responde pelo crime de homicídio qualificado.

O acusado estava na frente de uma das casas do condomínio com um revólver, possivelmente fazendo a função de segurança do tráfico.

Quando a PM chegou, os outros integrantes do bando fugiram pelo quintal, onde foi encontrada uma bolsa com a maior parte das drogas e os dois rádios comunicadores. Ainda no local, foram encontradas as outras duas armas.

Todo o material e o preso foram levados para a Central de Polícia Civil, no Geisel.