Polícia apreende armas de fogo e munições com suspeito de assaltos na Paraíba

A Polícia Militar apreendeu, nessa segunda-feira (11), espingardas, pistolas, quase 70 munições, carregadores e roupas camufladas que estariam com um suspeito que havia sido preso no último domingo (10), no município de São Miguel de Taipu.

Todo o material foi localizado pelos policiais da 3ª Companhia do 7º Batalhão, na zona rural de Cruz do Espírito Santo, Zona da Mata paraibana, nas proximidades do limite do município.

O suspeito, que foi preso no dia anterior pelo crime de porte ilegal de arma, já estava em liberdade devido ao pagamento de fiança.

“Tínhamos a informação que no local onde ele estava escondido estariam outras armas de fogo e munições. Na manhã dessa segunda, chegamos até o local e, conforme denúncia, localizamos o armamento no teto da casa”, explicou o a major Sidnei Paiva, comandante da 3ª Companhia.

Foram apreendidas uma espingarda calibre 12, duas pistolas calibre 380, uma espingarda de pressão, carregadores, munições e duas roupas camufladas.

“Já sabemos que uma dessas armas é roubada e que o homem é suspeito de cometer vários assaltos”, comentou o major.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pilar. As buscas pelo suspeito continuam.