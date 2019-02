PMJP realiza limpeza de galerias nos bairros do Centro e da Torre

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 10 de fevereiro de 2019 às 7:58.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) estará realizando durante esse final de semana a limpeza das galerias nos bairros do Centro e Torre.

O trabalho está sendo coordenado pela Defesa Civil Municipal e executado pelas Secretarias de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Infraestrutura (Seinfra), Meio Ambiente (Semam) e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Nesta segunda-feira (11), também se inicia a limpeza nos rios do Cuiá e na comunidade Tito Silva, no Miramar. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Noé Estrela, esse é um trabalho preventivo que irá se estender para outros bairros.

“Estamos começando o trabalho de limpeza das galerias e bocas de lobo nos bairros do Centro e Torre, mas a ação vai se estender durante as próximas semanas chegando até Miramar, seguindo para os bairros de Manaíra, Tambaú e Cabo Branco”, explicou.

Conscientização – Segundo Noé Estrela, além do trabalho realizado pela prefeitura, a população também tem que fazer sua parte não jogando lixo e entulhos em locais impróprios. Esse comportamento evita que as galerias fiquem entupidas e provoquem alagamentos e imundações em dia de chuva.

“A prefeitura deve cumprir o seu papel enquanto poder público, mas os cidadãos também têm uma função importante. A população deve contribuir fazendo o descarte do lixo nos locais adequados e não jogando nas ruas, pois isso provoca o entupimento das galerias, o que, consequentemente, gera os pontos de alagamentos no período de chuva”, destacou.