PMJP entrega nova praça no Geisel e oferece mais um espaço de lazer para população

Um novo espaço para relaxar, praticar atividades físicas e convivência ao ar livre e para toda a comunidade foi entregue, no início da noite desta sexta-feira (15), pelo prefeito Luciano Cartaxo aos moradores do Geisel.

A Praça Engenheiro Solon de Lucena, inteiramente nova, fica localizada na Avenida Juscelino Kubitschek e passa agora a oferecer mais uma alternativa para a população de sair de suas casas para viver a cidade com mais qualidade de vida e bem-estar.

O novo espaço público de lazer integra um pacote anunciado pelo prefeito no ano passado de 14 praças que serão entregues nestes seis meses em diversos bairros da cidade.

De acordo com Luciano Cartaxo, o objetivo é fazer a população sair de suas casas e viver mais intensamente o cotidiano da cidade nestes espaços dotados de equipamentos para a prática de atividades físicas, lazer e convivência saudável entre os moradores locais.

“Quando construímos uma nova praça, estamos pegando um terreno antes ocioso e subutilizado para dar um novo sentido e uso consciente pela população. A praça transforma a paisagem local e oferece aos moradores um importante espaço para que eles ocupem, ganhando mais qualidade de vida, saúde e segurança. Além desta, temos mais 13 praças em obras em outros bairros e que estaremos entregando nestes seis meses para oferecer a mais pessoas esta mesma oportunidade que estamos garantindo agora aos moradores do Geisel”, disse Luciano Cartaxo.

Ao mesmo tempo em que o prefeito fazia a entrega oficial, a população já demonstrava a aprovação ao novo equipamento: enquanto idosos já realizavam caminhadas, crianças ocupavam os parquinhos para brincar.

As novas praças construídas ou requalificadas pela atual gestão da PMJP seguem um padrão que respeita as normas de acessibilidade e contam com jardinagem, Academia da Terceira Idade (ATI), espaço para caminhadas e playgroud para as crianças.

Entre as vantagens das praças está também o fato de elas contarem com jardinagem e plantas ou árvores, que proporcionam a sensação de bem-estar, proporciona sombra e mantém o solo permeável, diminuindo a chance de acúmulo de água de chuvas, e ainda auxilia na manutenção do clima, evitando ilhas de calor, e melhora a qualidade do ar.

A solenidade de entrega da praça contou com a presença do vice-prefeito, Manoel Junior, de auxiliares do governo municipal, como o secretário-chefe de Gabinete, Lucélio Cartaxo; o secretário de Desenvolvimento Urbano, Zennedy Bezerra; e da família do homenageado com o nome da praça (Engenheiro Solon de Lucena), como o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e Solon de Lucena Júnior, além de representantes da comunidade.