PMJP e Associação Folia de Rua divulgam programação dos blocos

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e a Associação Folia de Rua divulgaram nesta sexta-feira (15), a programação do Carnaval de Boa 2019, que este ano homenageia o Centenário do cantor paraibano Jackson do Pandeiro. O Folia de Rua terá abertura na próxima quinta-feira (21), com shows da cantora Márcia Fellipe e Banda Fulô Mimosa, no Ponto de Cem Réis.

Pelo percurso da Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa, vão passar o Bloco dos Atletas, Banho de Cheiro, Agitada Gang, Muriçoquinhas, Muriçocas e Virgens de Tambaú, que deve arrastar o maior número de foliões.

De acordo com a organização do evento, a novidade este ano ficará por conta do bloco “Vumbora”, sob o comando de Bell Marques, que desfila na sexta-feira (22).

Confira a programação detalhada dos blocos:

Quinta-feira – dia 21/02

Abertura Folia de Rua:

Ponto de Cem Réis, às 19h, Orquestra Splok, Fulô Mimosa, Márcia Fellipe

Bloco Anjo Azul

Concentração: Beco da Faculdade de Direito, 20h, com Orquestra de Frevo Portal do Sol, Maracatu Pé de Elefante, Gabriel do Egito.

Bloco Pinguim

Concentração: Praça João Pessoa, às 19h, com Orquestra de Frevo

Bloco da Cueca

Concentração: Ponto de Cem Réis, às 20h, com Orquestra de Frevo

Bloco Confete e Serpentina

Concentração: Praça Dom Urico, às 20h, com Orquestra de Frevo Gambiara, Mirandinha

Bloco Jaguaribe Folia

Concentração: Avenida 1º de Maio, em frente à Escola João Machado, às 19h, com Gil Bala

Bloco Maluco Beleza

Concentração: Em frente ao Sintep, 19h, com Liss Albuquerque, Maestro Kiko, Alexandre Seixas.

Bloco Piratas dos Bancários

Concentração: Av. Flamboyant em frente ao Restaurante Divino Paladar, 18h, com Banda Tuareg´s, Orquestra de Frevo Mestre Quimba, Guitarrista James, DJ Adriel.

Sexta-feira- dia 22/02

Bloco Vumbora

Concentração: Via Folia, Av. Epitácio Pessoa, 20h com Bell Marques

Sábado – dia 23/02

Bloco Banho de Cheiro

Concentração: Via Folia, Av. Epitácio Pessoa, 22h com Gilmelândia, Nagibe e DJ Adriel.

Bloco dos Atletas

Concentração: Via Folia, Av. Epitácio Pessoa, 21h, Gabriel Diniz

Bloco Agitada Gang

Concentração: Em frente à Academia Corpo Livre, às 16h com Orquestra e Banda Agitada Gang e Mariah Yahonna

Bloco Tambiá Folia

Concentração: Praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega, Tambiá, às 21h com Banda Mel, Kevin Ndjana, Os Mulatos.

Bloco Boi Vermelho

Concentração: Rua Alberto de Brito, 19h, Jaguaribe, com Banda Rola Cansada

Bloco Fla Torre

Concentração: Av. Carneiro da Cunha, 18h, Orquestra de Frevo Paraíso Tropical e Mestre Quimba.

Bloco Virgens de Mangabeira

Concentração: Em frente à Escola Luiz Ramalho, 19h, com Banda Arreios de Prata.

Bloco Peruas do Valentina

Concentração: Mercado Público do Valentina, 18h, com Wertinho Vilão Claudiano Geração e Massa.

Bloco Eternamente Flamengo

Concentração: Rua Professor José Rolmes, Ernani Sátiro, 19h, com Banda UFuska, Dino Prix.

Bloco Dhixmantelados do Cristo

Concentração: Rua Horacio Trajano de Oliveira / Em frente à UEPB, às 19h, Banda Hudson David, Orquestra de Frevo.

Bloco Piabas

Concentração: Em frente Appetito Trattoria, Rua Osório Paes/Tambaú, com Orquestra de Frevo Invasores do Frevo.

Blocos Imprensados

Concentração: AV Cabo Branco, 18h, com Orquestra de Frevo

Domingo – dia 24/02

Bloco Virgens de Tambaú

Concentração: Via Folia, Av. Epitácio Pessoa, 17h

Trios: Babado Novo, Jairo Madruga, Leozinho Nóbrega, Liss Albuquerque, Gracinha Telles, Zé Filho e Confraria do Rock : Bruno Trindade, Degner Queiroz, Jeorge Segundo, Roberto Amaral; Banda Nagibe, Dodô Pressão, Shevchemko, El Locco.

Palco Praia: Indhy, Swing da Pegada, Vivi Stayner e Rota 104, DJ Duda, Banda Felupe o Adestrador, Salete Marrom.

Bloco Viúvas da Torre

Concentração: Esquina do Supermercado Santiago, Rua Manoel Deodato, 15h30, com Orquestra de Frevo AZDD, Urso Amiga Batucada e Totonho e Seu Pereira.

Segunda – dia 25/02

Bloco Muriçoquinhas do Miramar

Concentração: Via Folia, Av. Epitácio Pessoa, 17h, com Orquestra de Frevo, Renata Arruda, Castelo Encantado, Banda Planeta Mágico, A Barca Maluca, Bira Delgado, Paulo Barreto, Ivan Martins.

Bloco Melhor Idade

Concentração: Busto de Tamandaré, com Orquestra Gambiarra do Frevo e Splok.

Terça-feira – dia 26/02

Bloco Portadores da Folia

Concentração: Empadinhas Barnabé, Av. Cabo Branco, 15h, Banda Acredite e Orquestra de Frevo.

Bloco 25 Bichos

Concentração: Av. Floriano Peixoto, Jaguaribe, 19h, com Orquestra de Frevo.

Bloco Acorde Miramar

Concentração: Praça das Muriçocas, Miramar, Orquestra de Frevo, Serenata de Violões, concentração 21h e saída às 23h59.

Quarta-feira – dia 27/02

Bloco Muriçocas do Miramar

Concentração: Praça das Muriçocas, concentração às 20h, Orquestra de Frevo

Trios: Elba Ramalho, Fuba (Madu Ayá e Tony Leon), Beto Movimento, Zé Neto, Os Gonzagas.

Quinta-feira – dia 28/02

Bloco Viúvas do Bela Vista

Concentração: Em frente depósito da Célia, Bela Vista, 19h, DJ Marcilio e DJ Juninho.

Bloco Galo do Treze de Maio – 20 anos

Concentração: Praça Assis Chateaubrind, Treze de Maio, 18h, Orquestra de Frevo, Banda Tentáculos.

Bloco da Saudade

Concentração: Praça do Castelo Branco, Funcionário II, 18h, com Orquestra de Frevo Slopk.

Bloco Canto do Tetéu

Concentração: Busto de Tamandaré, 19h, com Walter Luis e Banda e Orquestra de Frevo.

Bloco Jacaré do Castelo

Concentração: Praça Nossa Senhora da Paz, 19h, com Banda Bota pra Gerar e Jadir Camargo.

Sexta-feira – dia 01/03

Bloco Cafuçu

Concentração: Praça Dom Adauto (Praça do Bispo), Rio Branco como também Ponto de Cem Reis, 19h, Orquestras de frevo Mestre Quimba, Frevo Mania, Gambiarra, Unidos do Frevo, Paraíso Tropical, Paraíba de Ritmos, Campinense, DJ Ian Valentim, DJ Brasinha, Dj Tony Leon.

Sábado – dia 02/03

Bloco Bom D+

Concentração: Rua Aurélio Figueiredo, Cruz das Armas em frente ao Clube Internacional, às 21h, Orquestra de Frevo.

Bloco Vaca Morta

Concentração: Praça da Conquista, Padre Zé, 21h, com MC Culpado, Loira Pressão e Orquestra de Frevo.

Bloco Boi do Bessa

Concentração: Em frente ao Bessa Grill, Bessa, com Beto Brito e Orquestra de Frevo.

Bloco Urso Gay

Concentração: Praça do Famuel, Mangabeira VII, 20h, Orquestra de Frevo Jadir Camargo

Segunda – dia 04/03

Bloco Cordão do Frevo Rasgado

Concentração: Picuí Praia, Bessa, 19h, com Orquestra de Frevo Maestro Kiko.