A Gerência de Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta quarta-feira (27) a segunda convocação de classificados no processo seletivo para a Residência Médica.

A lista de convocados já está disponível no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e pode ser acessada por meio do link: https://bit.ly/2Udiaze.

Os convocados devem se apresentar nesta quinta-feira (28) para realizar a matrícula das 12h às 17h, na sala da Gerência de Educação em Saúde (GES), na sede da SMS, localizada na Avenida Julia Freire, s/n, portando todos os documentos exigidos no edital.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a comissão organizadora por meio do telefone (83) 3214-7970.

“Nessa segunda lista estão sendo convocados sete candidatos que foram classificados no processo de Residência Médica. Eles assumem as vagas, uma vez que os aprovados não compareceram no período de matrícula. No processo de Residência Multiprofissional todas as vagas foram preenchidas”, esclarece o gerente de Educação em Saúde, Davy Alves.

Vagas – Ao todo, foram ofertadas 25 vagas na Residência Multiprofissional nas áreas de enfermagem (9), farmácia (4), fisioterapia (4), nutrição (4) e psicologia (4), e 43 vagas na Residência Médica, distribuídas nas especialidades de medicina de família e comunidade (20), clínica médica (6), ortopedia e traumatologia (4), neonatologia (3), cirurgia geral (3), programa de pré-requisito em área de cirurgia básica (3), coloproctologia (2) e anestesiologia (2).

Rede Escola – As residências médicas, assim como estágios, pesquisas e visitas técnicas na Rede Municipal de Saúde são coordenadas pela Gerência da Educação em Saúde da SMS, através do projeto Rede Escola.

O projeto estabelece parcerias na construção e efetivação da aprendizagem pelo trabalho na rede de serviços, favorecendo a melhoria da qualidade e humanização do atendimento prestado à população.

Reconhecimento – No início desse mês de fevereiro, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da SMS recebeu reconhecimento do Ministério da Educação (MEC).

A partir de agora, os estudantes egressos do programa terão o reconhecimento do MEC no certificado de conclusão da residência.