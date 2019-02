PMJP define datas para pagamento dos salários de fevereiro dos servidores

Da Redação com Ascom. Publicado em 26 de fevereiro de 2019 às 22:58.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Administração (Sead), inicia nesta quarta-feira (27) o pagamento dos servidores referente ao mês de fevereiro.

Seguindo a política de valorização do funcionalismo, implantada pelo prefeito Luciano Cartaxo, os trabalhadores ativos e inativos da gestão municipal recebem as remunerações dentro do mês trabalhado.

De acordo com o cronograma elaborado pela Sead, nesta quarta-feira (27), primeiro dia, recebem os funcionários inativos da Administração Municipal, que são os aposentados e pensionistas. Já na quinta-feira (28) será a vez dos servidores da ativa.