PMJP convoca novos aprovados no concurso da UPA Bancários

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) divulgou, em edição especial do Semanário Oficial, o edital de convocação e a nomeação dos seis novos aprovados do concurso da saúde para o cargo de médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA-E) Bancários. Ao todo, 593 pessoas foram convocadas no certame para assumir cargos de níveis fundamental, médio e superior.

O edital de convocação com o nome dos aprovados e instruções para posse pode ser conferido no link: https://goo.gl/wr2xxj. Essa é a oitava convocação do certame e a sétima para a Unidade dos Bancários.

Os aprovados têm 30 dias, a partir da data de publicação do edital de convocação para tomar posse, apresentando todos os documentos exigidos. Após a posse, há oito dias para o profissional entrar em exercício.

“Na mesma publicação do Semanário, consta quais os exames necessários para realização da inspeção médica pré-admissional e os documentos necessários para admissão. Além disso, é importante que os aprovados fiquem atentos às datas e se apresentem dentro do prazo estipulado no edital, com todos os documentos exigidos no certame”, alerta a diretora de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (DGTES) da Secretaria Municipal de Saúde, Isadora Guedes.

Concurso – O certame teve início em janeiro de 2018, com a publicação do edital, e as provas foram realizadas no dia 15 de abril. Os profissionais deste concurso foram direcionados para UPA Especialidades dos Bancários, UPA Augusto Almeida Filho, em Cruz das Armas, e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Assistência – Com a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento Especialidades (UPA-E) Bancários, em agosto de 2018, João Pessoa passou a ter 100% de cobertura deste tipo de serviço, cada uma delas com a capacidade de atender a 200 mil pessoas.

As quatro Unidades de Pronto Atendimento em funcionamento na Capital realizam uma média de 33 mil atendimentos ao mês. As unidades atendem urgências clínicas e pediátricas 24 horas por dia, funcionando como um serviço pré-hospitalar junto ao Samu, realizando atendimentos de média complexidade e desafogando outros serviços de urgência e emergência da Capital.