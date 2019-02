PMCG realiza reunião com participantes do Campina Folia e do Carnaval da Paz

As principais questões de segurança, limpeza pública e mobilidade urbana para a realização da edição 2019 do Campina Folia e do Carnaval da Paz foram tratadas na manhã nesta sexta-feira, 08, durante reunião realizada no auditório do Ipsem, no Jardim Tavares.

A iniciativa foi da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDE). Presidiu o encontro o coordenador municipal de Turismo, Celino Neto, representando a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas.

Por parte da Prefeitura de Campina Grande ainda estiveram presentes o coordenador de Desenvolvimento Econômico, Jonas Costa; a coordenadora do Meio Ambiente, Denise Sena; a representante da Sesuma, engenheira Rafaela de Oliveira; representante da STTP, Daniel Araújo, e pela Guarda Civil Municipal, Gledson da Silva Oliveira.

Entre as entidades presentes estavam os representantes do Bloco Foliões do Ferro; Bloco do Beguinha; Bloco do Jacaré do Açude Velho; Carnaval Tradição; Chico da Tocha e Bloco da Saudade.

Por parte dos eventos religiosos, enviaram representantes o Encontro Crescer (Católico) e o Movimento de Integração do Espírita Paraibano (Miep).

Também compareceram representantes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, que prestaram todas as orientações e esclarecimentos necessários sobre as operações programadas para o período carnavalesco da cidade.

Houve a troca de informações para que os eventos possam ocorrer da forma mais ordeira organizada e segura possível.

Durante a reunião, os representantes de entidades carnavalescas e de encontros religiosos tiraram todas as suas dúvidas em relação ao apoio da Prefeitura de Campina Grande aos eventos que marcam o cumprimento do calendário turístico da cidade em 2019.

A engenheira Rafaela, falando em nome do secretário da Sesuma, Geraldo Nobre, destacou ações como o trabalho com material reciclado e a pretensão de estender o projeto que já é bem sucedido no São João para os eventos carnavalescos deste ano, reforçando o aspecto da limpeza e da reciclagem.

Os demais representantes de órgãos municipais também ressaltaram que a ordem do prefeito Romero Rodrigues é fazer o que for possível para o sucesso dos eventos, especialmente em setores como mobilidade urbana, segurança, turismo e limpeza pública.

Ao final da reunião, o coordenador municipal de Turismo, Celino Neto, disse que o balanço do encontro foi positivo, ressaltando a importância crescente das programações pré-carnavalescas e carnavalescas da cidade.

“Esta reunião demonstra o interesse e empenho do prefeito Romero Rodrigues em planejar com bastante antecedência tudo o que vai acontecer na cidade, buscando, com isso, se antecipar aos fatos e tomar as providências mais eficazes para este período do ano em Campina Grande”, afirmou o coordenador.