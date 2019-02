PMCG divulga nota sobre ‘Operação Fantoche’

A Prefeitura de Campina Grande (PMCG) divulgou na tarde desta terça-feira (19) uma nota de esclarecimento sobre a ‘Operação Fantoche’, deflagrada hoje pela Polícia Federal, com apoio do Tribunal de Contas da União (TCU), que, entre outros desdobramentos, resultou na prisão temporária do empresário Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva, diretor da empresa Aliança Comunicação, responsável pela organização das duas últimas edições d’O Maior São João do Mundo.

Segundo a Prefeitura, as investigações que resultaram na operação, e na prisão do empresário, não tem nenhuma relação com o São João de Campina Grande.

A nota também informa que qualquer decisão a respeito do contrato existente entre a PMCG e a Aliança Comunicação só será discutida e anunciada após o retorno do prefeito Romero Rodrigues, que está licenciado do cargo desde a última segunda-feira e só deve retornar às atividades na próxima semana.

Confira a íntegra da nota:

NOTA

Diante das notícias relativas às investigações envolvendo a Empresa Aliança Comunicação e Cultura, na manhã desta terça-feira, 19, a Prefeitura Municipal de Campina Grande vem a público esclarecer os seguintes pontos:

1) Nada, absolutamente nada, em relação às investigações da Operação Fantoche, diz respeito ao Município de Campina Grande, à Prefeitura ou ao seu maior evento, o Maior São João do Mundo. Pelo que está exposto, até o momento, as apurações em curso estão relacionadas a um suposto envolvimento da Aliança Comunicação e Cultura – que venceu a licitação para captar e gerir a festa junina de Campina – com supostos projetos do Sistema S junto ao Ministério do Turismo, no período de 2002 a 2010.

2) Nos seis anos da atual gestão do prefeito Romero Rodrigues, a Prefeitura de Campina Grande nunca recebeu um só centavo proveniente do Ministério do Turismo para bancar ou apoiar quaisquer projetos, de qualquer natureza, de interesse do Município.

3) A Prefeitura de Campina Grande reafirma sua plena convicção de que o atual modelo de Parceria Público Privada (PPP) adotado, desde 2017, para captar recursos e gerir o Maior São João do Mundo é o mais eficiente na obtenção dos resultados e no uso mais racional dos recursos públicos, levando-se em conta que os cofres municipais deixam de bancar despesas na ordem de R$ 10 milhões por cada edição do evento, limitando-se a uma responsabilidade contratual de apenas R$, 2,9 milhões.

4) Qualquer decisão a respeito do contrato entre o Município e a empresa Aliança Comunicação e Cultura, no tocante ao Maior São Joao do Mundo 2019, só deverá ser adotada e anunciada pelo prefeito Romero Rodrigues, ao longo da próxima semana, quando de seu retorno da licença que está gozando desde esta última segunda-feira, 18.

5) A Prefeitura, por fim, renova sua fé na capacidade de superação do povo de Campina Grande diante das adversidades, como já demonstrou em diversas oportunidades, mantendo no mesmo alto nível a organização, promoção e divulgação de sua maior festa, que há três décadas marca o calendário turístico nacional, tornando-se, com mérito, maior símbolo da identidade e do orgulho do Nordeste e de suas raízes culturais.