Petrobras sobe para R$ 1,52 o preço do litro da gasolina nas refinarias

A Petrobras eleva o preço médio da gasolina em suas refinarias em aproximadamente 1% a partir desta terça-feira, para R$ 1,5232, informou a petroleira nessa segunda-feira.

Já o valor médio do diesel será mantido nos pontos de venda da companhia em R$ 2,0005 por litro, de acordo com informação do site da empresa, repercutidas pelo jornal O Globo.

*fonte: oglobo