Petistas aproveitam sessão de posse para protestar contra a prisão de Lula

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Deputados petistas protestaram contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a sessão de posse na Câmara nesta sexta-feira (1º).

Os parlamentares levantaram cartazes com os dizeres “Lula livre” antes do início da sessão. “Nós nunca nos esquecemos do Lula”, afirmou a presidente do partido e deputada Gleisi Hoffmann (PR).

Os petistas foram repreendidos pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que pediu que os cartazes fossem retirados do plenários.

Gleisi confirmou à reportagem que o PCdoB tomou a decisão de não entrar no bloco de esquerda formado nesta quinta-feira (31) com PSB, PSOL, PT e Rede, e ficará ao lado de Maia junto com o PDT.