Pesquisa revela que casamentos na Paraíba estão durando menos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que a duração dos casamento na Paraíba tem diminuído consideravelmente.

De acordo com a pesquisa, a duração dos casamentos passou de 17 anos e nove meses para 14 anos, uma queda de quase quatro anos.

Em alguns casos de divórcio há o pedido de pensão para alguma das partes, seja a do marido ou a da mulher, e um desses casos chamou a atenção no Estado.

Conforme o juiz da 6° Vara da Fazenda de João Pessoa, Aluízio Bezerra [foto], uma mulher entrou com uma ação para o pedido de pensão ao ex-marido no valor de R$ 27 mil.

A ação foi negada, pois, de acordo com o magistrado, os casos de pensão ao ex-cônjuge acontece apenas em casos de necessidade, em que a pessoa não consegue se sustentar.

No caso em questão, a ex-esposa é jovem e tem condições de trabalhar, além de ter uma vida de destaque na sociedade, não precisando dos recursos requeridos.

Também foi levado em consideração o fato do ex-marido cumprir com todas as despesas dos filhos do casal.

*Informações do JPB