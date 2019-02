Pesquisa aponta gás de cozinha por até R$ 75 em João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB), realizou, no dia 19 de fevereiro, uma pesquisa relativa ao preço de gás de cozinha – GLP em João Pessoa.

O gás de cozinha no pagamento à vista apresentou preços entre R$ 63 até R$ 75, uma economia de até R$ 12, com variação de 19,05%.

No pagamento a prazo sem entrega, o SOS Gás-Torre permaneceu com o mesmo preço de pagamento à vista, porém o maior preço foi em Ferreira Gás, no Cristo; Panificadora Faustinho, em Mangabeira e Gravatá Gás no Planalto Boa Esperança no valor de R$ 75.

Já no pagamento a prazo com entrega, o botijão de 13kg mostrou variação de 15,38% teve preços de R$ 65 (Casa de Gás-Treze de Maio/Jonas Gás-Valentina) até R$ 75 (Panificadora Faustino-Mangabeira/Gravatá Gás/Planalto Boa Esperança).

Na compra do botijão vazio no pagamento à vista ou a prazo o menor preço encontrado foi de R$ 115 (Casa do Gás-Treze de Maio) e o maior de R$ 160 (Neto Gás-Bancários).

Para mais detalhes, acesse a planilha da pesquisa.