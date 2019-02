Pequenos agricultores recebem autorização da ANA para irrigar com água de Boqueirão

Durante o mês de fevereiro, a Agência Nacional de Águas (ANA) regularizou o cadastro de 403 agricultores que estão autorizados a captar águas do açude Epitácio Pessoa, o Boqueirão. Cada produtor tem o direito de irrigar até meio hectare, o que equivale à irrigação de uma faixa de mais de 200 hectares que se concentram principalmente no plantio para subsistência, como, por exemplo, pimentão, cebola e feijão.

Em entrevista, o presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), Porfírio Loureiro, explicou a entrega dessa regularização.

– Estão apenas entregando a regularização, pois esses usuários já estavam autorizados, desde a resolução que foi publicada pela ANA e Aesa, para utilizarem o meio hectare – explicou.

Porfírio também comentou que não só os pequenos produtores que moram nas proximidades do açude de Boqueirão, mas também agricultores da faixa de cidades banhadas com a transposição do rio São Francisco (de Monteiro até o Jacaré), tiveram seu cadastro regularizado.

– A ANA agora entregou as outorgas de uso. Meio hectare, para os 403, dá algo em torno de 200 hectares a um volume de 0,55 litro por segundo, o que equivale a um total de 110 litros por segundo, o que o açude com certeza comporta – afirmou.

O presidente da Aesa explicou que, com a regularização, os produtores confirmam o comprometimento de utilizarem apenas a quantidade de água acertada. Ele alerta ainda que se em uma fiscalização for constatada alguma irregularidade, os produtores terão sua autorização suspendida e sua bomba lacrada, não podendo mais utilizar as águas dos açudes para irrigação.

– A Cagepa continua retirando muito menos do que está autorizada a tirar – confirmou Porfírio Loureiro, quando questionado sobre a quantidade de água do açude Epitácio Pessoa que vem sendo utilizada.

