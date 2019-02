Pente-fino em presídio apreende celulares, carregadores, facas e drogas

Na manhã deste sábado foi realizado procedimento pente-fino no pavilhão 3, do Complexo Penitenciário do Serrotão, em Campina Grande, onde foi feito uma vistoria no local e retirados vários materiais ilícitos e proibidos na unidade carcerária.

Inclusive um ‘barrote'(parecido com cassetete) que aparentemente foi usado na ação. Será instaurado uma sindicância para apurar o fato”, informou Delmiro Nóbrega, diretor.

Foram apreendidos 26 celulares; 20 carregadores; 11 fones de ouvido; 2 espetos; 20 facas artesanais; uma balanço de precisão; 66g de maconha (aproximadamente); 19g de cocaína; 23 baterias; 13 Chips e um “barrote”.