PCdoB já tem pré-candidato a prefeito em Campina Grande

A presidente da comissão provisória do PCdoB em Campina Grande, Glauce Jácome, confirmou o nome do deputado estadual Inácio Falcão como pré-candidato do partido para disputar a Prefeitura da cidade nas eleições de 2020.

Conforme Glauce, o parlamentar, que está no segundo mandato na Assembleia Legislativa, é uma liderança no partido e tem uma trajetória muito forte junto a população de Campina Grande.

– Inácio tem uma trabalho de mais de 20 anos aqui em Campina Grande. É um trabalho de escuta diária, de diálogo cotidiano com as pessoas, conhecendo as necessidades de cada bairro em Campina. Como vereador, foi aprovado a cada mandato e como deputado ele mantém esse compromisso com a cidade. Ele representa a necessidade mudança e de que a cidade seja desenvolvida junto com o seu povo. Inácio hoje é um nome muito forte em Campina Grande – destacou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 15.