PC desarticula grupo que assaltava na divisa da Paraíba com Rio Grande do Norte

A Polícia Civil da Paraíba desarticulou, na manhã desta quarta-feira (6), um grupo criminoso que praticava assaltos a postos de combustíveis na divisa do Estado com o Rio Grande do Norte.

Três homens, sendo dois deles pai e filho, foram presos por equipes da Delegacia Seccional de Catolé do Rocha, de posse de objetos roubados e da moto usada nos crimes.

O grupo foi reconhecido pelas vítimas. Além dos postos de combustíveis, o grupo é suspeito de atacar transeuntes e roubar veículos. A prisão ocorreu na cidade de Catolé do Rocha, a 393 quilômetros de João Pessoa.

Os presos foram identificados como Rômulo da Silva Sousa, Raimundo Vieira dos Santos e Rodrigo Vieira da Silva.

De acordo com o delegado Sylvio Rabelo, da Seccional de Catolé do Rocha, a polícia começou a investigar o caso após registros de assaltos a postos de combustíveis.

“Eles estavam agindo de uma forma contumaz há pelo menos seis meses, assaltando postos de gasolinas e transeuntes, roubando objetos pessoais e veículos. Estávamos fazendo diligências para realizar a prisão flagrante, o que conseguimos fazer porque conseguimos encontrar os suspeitos de posse de um cordão de ouro. Eles foram reconhecidos por vitimas, na delegacia”, afirmou delegado Sylvio.

“A primeira pessoa foi presa no último domingo e os outros dois, que são pai e filho, foram presos hoje”, completou.

As investigações apontaram que o grupo praticou assaltos em postos de combustíveis nas cidades de Catolé do Rocha, São Bento e na região do Rio Grande do Norte.

Com o primeiro homem preso, foi encontrada a motocicleta preta, usada nos assaltos. Os presos serão interrogados e encaminhados à Justiça.