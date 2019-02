Parlamentares do PP metidos em outro escândalo. Tem gente da Paraíba

O PP é o partido com maior número de parlamentares investigados na Operação Lava Jato. Mas não é apenas com os propinodutos da Petrobras que o partido está envolvido.

Denúncias publicadas na edição deste final de semana da revista IstoÉ apontam que o partido está ligado também a um esquema de propina envolvendo a saúde dos servidores públicos.

Leia trechos.

O caso está sendo investigado na Polícia Federal no inquérito IPL 1227/2016-4.

De acordo com a denúncia, integrantes do PP arrecadavam dinheiro com a cobrança de uma espécie de pedágio dos hospitais e fornecedoras de insumos hospitalares que mantêm convênio com a Geap Autogestão em Saúde, seguradora que gerencia os planos de saúde do funcionalismo público.

Na Geap, ligada ao Ministério da Saúde, que desde o governo Dilma Rousseff era comandado pelo PP, os empresários precisavam descontar 10% dos valores que tinham a receber para destinar ao partido.

Os principais beneficiários da propina foram ao longo dos anos os deputados Aguinaldo Ribeiro (PB) e Ricardo Barros (PR), ex-ministro da Saúde, o ex-deputado Paulo Maluf (SP) e o presidente do partido, senador Ciro Nogueira (PI).

*fonte: istoé