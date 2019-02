Palhaço Nervosinho se apresenta no Parque da Lagoa neste domingo

A magia do circo ganha forma no Parque da Lagoa Solon de Lucena, no Centro da Capital, neste domingo (24). O Millennium Circus – Circo do Palhaço Nervosinho, se apresenta na programação do AnimaCentro, a partir das 16h.

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio de sua Fundação Cultural (Funjope). A entrada é gratuita e aberta para todos os públicos.

A apresentação vai trazer diversão e alegria para a criançada e toda a família. “Um dos diferenciais do Millenium Circus é o número cria­tivo, caracterizando apresen­tações que estimulam o lúdico, a imaginação e a fantasia, es­pecialmente nas crianças.

Nos adultos, os espetáculos têm o compromisso de resgatar emo­ções adormecidas e a paixão pela arte”, disse Roberto Junior, que interpreta o palhaço Nervosinho.

O espetáculo vai contar com magia, apresentação com fogo, lira espacial, tecido acrobático, chicote mexicano, entre outros. O Millennium é formado pela família de Lourenço Roberto Salim Paiva, os filhos Renato Franklin Paiva e Roberto Paiva Júnior, a nora Carla Barbosa Silva Paiva, membros da quarta e quinta gerações.

Sobre o circo – A equipe do Millenium Circus é uma família tradicional da cidade de São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba. Eles já são a quarta e quinta geração circense. Em 2006, resolveram montar o próprio circo.

AnimaCentro – Eleita pela Unesco como Cidade Criativa, João Pessoa conta com uma programação permanente de ocupação cultural do Centro Histórico, o AnimaCentro. Este é o maior projeto de intervenção cultural já realizado, unindo revitalização e dando sentido à ocupação da área central da Capital.