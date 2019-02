Pagamento do IPTU com desconto não deve ser prorrogado, afirma secretário

A Secretaria de Finanças de Campina Grande não deve, por enquanto, prorrogar o pagamento do IPTU em cota única. A informação é do secretário adjunto Felipe Gadelha.

Ele disse que não recebeu o requerimento do vereador Pastor Luciano Breno, que disse ter protocolado o pedido para a prorrogação do pagamento com desconto em cota única.

Em entrevista à Rádio Campina FM, Felipe disse que não há previsão de alteração da data de vencimento e lembrou que neste ano, o desconto foi ampliado de 10% para 15%.

– A data limite para o pagamento com desconto em cota única é dia 28 de fevereiro e também para quem optou pelo parcelamento. Este pode ser feito em até 10 parcelas, contanto que a parcela não fique inferior a R$ 50,00 – disse.

*As informações são da Rádio Campina FM