Paciente recorre à Justiça Federal na Paraíba para conseguir aparelho de respiração

A União, o Estado e o Município de Cabedelo deverão fornecer, solidariamente, um aparelho de respiração do tipo “Contínuos Positive Airway Pressure” (CPAP), com máscara nasal, a uma paciente, de 44 anos, que recorreu à Justiça Federal na Paraíba (JFPB) para conseguir o benefício.

O acórdão, que julgou procedente a ação, é da Turma Recursal (TR) dos Juizados Especiais Federais (JEFs) e está no Informativo de Janeiro, disponível no site da JFPB.

A autora é portadora de escoliose congênita, apresentando deformidade na caixa torácica, o que ocasionou o surgimento de problemas no pulmão.

Como consequência dessa má formação anatômica, apresenta apneia obstrutiva do sono, sendo imprescindível um tratamento com pressão nas vias aéreas, sob o risco de doenças cardiovasculares e endócrinas, inclusive morte súbita, sendo necessário o uso do aparelho citado, avaliado em cerca de R$ 3 mil, além de fisioterapia respiratória.

A TR já tem entendimento firmado quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde e indica que, nesses casos, não se sujeita tal solidariedade à análise legislativa das atribuições conferidas a cada ente político.

A União e o Estado chegaram a entrar com recurso contra a sentença inicial, mas os juízes federais que integram a Turma Recursal negaram os pedidos.

Segundo o acórdão da TR, “a saúde, como direito fundamental, deve estar acima da burocracia criada por governantes e a discussão referente à partilha de competência deve se limitar aos próprios entes, não podendo alcançar o cidadão, sobretudo quando se encontra enfermo”.

Composição da TR

A Turma Recursal é composta por três juízes federais titulares, que realizam sessões uma vez por semana, às sextas-feiras: Rudival Gama do Nascimento (presidente), Sérgio Murilo Wanderley Queiroga e Bianor Arruda Bezerra Neto; além do juiz suplente João Pereira e do juiz auxiliar Rogério Abreu.

A TR fica instalada no edifício-sede, em João Pessoa, e é responsável por atender a todo o Estado.