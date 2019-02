Outro rolo com o PSL. Dessa vez envolve o presidente do partido e seu filho

Presidente nacional do PSL, partido de Bolsonaro, o deputado federal Luciano Bivar (PE, foto) gastou R$ 250 mil do Fundo Partidário com a empresa Nox Entretenimentos, de seu filho Cristiano Bivar, na campanha de 2018, informa o jornal O Estado de São Paulo.

A ação está na mira da Procuradoria Eleitoral de Pernambuco.

Luciano Bivar afirmou que a contratação da Nox “se deveu ao fato de ela ter oferecido o menor preço para produzir os vídeos da campanha” e que “há contrato e notas fiscais”.

*fonte: estadao