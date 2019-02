Oposição vai à Justiça contra projeto que amplia PPPs e concessões em Campina

Mais uma polêmica instalada na Câmara Municipal de Campina Grande após a aprovação, nessa quinta-feira (14), de uma proposta de autoria dos vereadores Alexandre do Sindicato (PHS) e Pimentel Filho (PSD), que amplia as concessões do município à iniciativa privada, através das PPPs (Parcerias Público-Privadas).

O projeto gerou revolta na bancada de oposição, principalmente no que diz respeito ao artigo 5º da Lei Municipal 5.043, de 3 de maio de 2011, que afirma que: “Pode ser objeto de concessões ou parceria público-privada”, entre outros setores, o “Sistema de Captação, Tratamento e Abastecimento de Água; Coleta e Tratamento de Esgoto”, que atualmente é feito pela Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (Cagepa).

Indignado, o vereador de oposição Galego do Leite atestou a ilegalidade do projeto e denunciou a bancada de situação em votar a emenda às pressas, para atender aos desejos do Poder Executivo Municipal.

– Primeiro que esse projeto não era para vir do Legislativo e sim do Executivo. Não é um projeto simples para ser lido num dia, como houve na quarta-feira, e em menos de 24h ele ser colocado em pauta como se fosse algo natural. Você mudar, abrir esse precedente, em cima de um cheque em branco, tirando da Câmara o poder de discutir e dialogar… Essa história de que se vai fazer audiência pública para discutir é balela. E outra coisa, foi tudo orquestrado. Porque em seguida, após a votação do projeto, com sessões marcadas para a próxima semana, se encerra tudo para evitar possíveis manifestações, como se isso bastasse para não irmos atrás [referindo-se ao recesso anunciado pela presidente Ivonete Ludgério para uma obra a ser realizada na Casa]. Foi tudo orquestrado com o aval de Sua Excelência o prefeito – reprovou.

Galego destacou que a bancada de oposição vai à Justiça contra o projeto e convidou o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) a renunciar ao cargo, já que, segundo o parlamentar, o gestor quer entregar a cidade à iniciativa privada.

– Então abra mão, prefeito, do cargo e passe para a iniciativa privada, já que Vossa Excelência não tem os secretários que respondem pelas pastas e já que está abrindo precedentes graves para fazer parcerias público-privadas e concessões, porque não só são as PPPs. Se falar na Cagepa, no sistema de captação que está lá no município de Boqueirão, como é que você vai fazer uma PPP nesse município você sendo de outro? Ah, faça-me o favor. Aí você vai para o item 5° e tem lá: “outras áreas, área social e econômica e quem assim deliberar”. Paciência, né? “Ah, mas é uma lei da gestão anterior” [referindo-se à justificativa dada pela bancada de situação]. É, mas não tinha esse pacote de maldades – criticou.

*As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 15