Oposição na Assembleia reúne assinaturas para instalação de CPI da Cruz Vermelha

O líder da oposição na Assembleia legislativa, deputado Raniery Paulino (PMDB), acatou a sugestão do deputado Wallber Virgolino (Patriota) para instalar logo neste primeiro semestre de atividades legislativas, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as irregularidades em contratos feitos não só com a Cruz Vermelha para administrar hospitais do Estado, mas também com outras organizações sociais.

Conforme Paulino, “a oposição não ficará silente em relação aos desmandos e que o papel fiscalizador e de diligenciar não será deixado às margens do Poder Legislativo”.

A CPI já conta com 12 assinaturas necessárias à sua instalação, segundo o autor do pedido, o patriota Virgolino.

Para o líder da oposição, “o governo tem que dar respostas mais concretas a esse episódio em relação ao desvio de verbas da saúde da Paraíba, que é apenas a ponta de um iceberg”, inclusive com investigação interna que requer o afastamento temporário dos implicados.

“Eu já dizia isso em 2011, quando dei voto contrário a essa alienação dos hospitais e das escolas. Nós já anunciávamos a possibilidade de acontecer esse tipo de falta de compromisso com a administração pública, como de fato aconteceu. Essa é uma peça a mais de um quebra-cabeça que começou no Rio de Janeiro e agora está na Paraíba. Essas conexões são muito mais profundas do que foi colocado na matéria do Fantástico”, atestou.

Paulino disse ainda que a bancada de oposição já está construindo encaminhamentos que busquem, além de informações, o máximo de investigação nesse sentido.

“Nós precisamos coletar informações para constituir juízo de valor”, disse.