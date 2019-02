Oposição acusa governistas de quebrarem acordo para compor comissões na CMJP

A bancada de oposição já voltou às atividades legislativas na Câmara Municipal de João Pessoa, nessa terça-feira (26), com mais uma batalha para travar com a bancada governista no quesito da composição das principais comissões permanentes da Casa. É que houve uma quebra de acordo entre as lideranças para que integrantes da oposição assumissem a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento.

O acordo foi feito em 2016, em detrimento da eleição do vereador João Corujinha (PSDC), para presidir a Câmara neste biênio.

“Esse acordo foi quebrado, surpreendentemente, no qual a gente percebeu de maneira muito clara uma ingerência do Executivo sobre o Legislativo. Onde quer que isso aconteça, não é legal, porque são dois poderes autônomos. Esse acordo foi firmado e agora foi quebrado, infelizmente”, desabafou o vereador Marcos Henrique (PT).

Conforme o vereador, a decisão foi que no primeiro biênio, no qual a Mesa Diretora foi presidida pelo vereador Marcos Vinícius (PSDB), a oposição ocuparia as Comissões de Políticas Públicas e Direitos Humanos e a situação ficaria com as Comissões de Constituição e Justiça e Orçamento e no segundo biênio haveria a inversão.

“Todos participaram do acordo, mas agora estão dizendo que a composição tem que ser feita sob o Regimento Interno da Casa, mas no primeiro biênio não houve essa preocupação e agora no segundo querem cumprir com o Regimento por conta das ordens do Executivo. Eu fico triste quando vejo essa interferência do prefeito Luciano Cartaxo, eu só tenho a lamentar, mas vamos continuar fazendo nossa oposição firme, responsável e coerente”, destacou.

O petista espera que o presidente não se deixe influenciar, chame o feito à ordem e reveja a composição. Afinal, a eleição de Corujinha ficou consignada ao acordo de quem iria compor as principais comissões da Casa.

“A pressão e a influência do Executivo no Legislativo municipal extrapolam a razão”, avaliou Henrique.