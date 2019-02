Operação realiza prisões e apreensões em quatro cidades no Brejo

Uma operação realizada de forma integrada entre policiais militares e civis resultou, nessa sexta-feira (15), na cidade de Juarez Távora, na prisão de dois homens e apreensão de um adolescente de 16 anos de idade, além de drogas, armas e munições.

Os policiais foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas, roubos e furtos e realizaram o cerco a duas residências no Conjunto Vila Nova, onde foram feitas as prisões e as apreensões. Participaram da ocorrência, policiais da guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil.

Nas residências também foram encontrados encontrados 34 “trouxas” de uma substância semelhante à maconha, além de uma grande porção da mesma substância, três espingardas, sendo duas de fabricação e calibre indefinidos, e uma calibre 20/70 com três cartuchos.

Todo o material e os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e corrupção de menor.

Em Alagoa Grande, na rodovia PB 079, a guarnição comandada pelo tenente Esley participava da Operação Cidade Segura e, ao realizar abordagens aos clientes de um bar, encontrou com um deles um revólver calibre 38, marca Rossi, com cinco munições intactas. Como o homem não possuía registro e nem a permissão para portar a arma, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

No Jardim Primavera, em Guarabira, o Copom recebeu uma denúncia informando que um homem estaria embriagado e praticando desordem em via pública.

A guarnição comandada pelo cabo Gledistonio, ao chegar ao local, constatou que o suspeito estava com visíveis sinais de embriaguez alcoólica, proferindo palavras de calão e fazendo ameaças contra a vitima. Ele foi dominado e conduzido à delegacia, onde foi autuado por embriaguez e ameaça.

Em Cuitegi, a vítima entrou em contato com a guarnição, através da linha direta, informando que o seu filho estava embriagado e querendo quebrar o portão de sua residência. A guarnição comandada pelo sargento Djevaldo, que constatou a veracidade do fato e conduziu a vítima e o acusado para a delegacia.