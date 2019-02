‘Operação Fantoche’: presidente da CNI é preso em São Paulo

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade (foto), é um dos 10 alvos dos mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça Federal em Pernambuco, no âmbito da ‘Operação Fantoche’, deflagrada nesta terça-feira (19) pela Polícia Federal (PF), com apoio do Tribunal de Contas da União (TCU).

Além dos mandados de prisão, outros 40 de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Alagoas e no Distrito Federal.

O objetivo da operação, segundo a PF, é desarticular uma organização que vinha praticando crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos.

Ainda segundo a PF, as investigações apontam que um grupo de pessoas, sob o controle de um mesmo núcleo familiar, atuava desde 2002 executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S. A estimativa dos investigadores é que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400 milhões provenientes desses contratos.

O mandado de prisão temporária tem validade de cinco dias. Ao comentar o caso a CNI divulgou a seguinte nota: “A Confederação Nacional da Indústria (CNI) tem conhecimento de que o presidente da entidade, Robson Braga de Andrade, está na Polícia Federal, em Brasília, prestando esclarecimentos sobre a operação deflagrada na manhã desta terça-feira (19/02). A CNI não teve acesso à investigação e acredita que tudo será devidamente esclarecido. Como sempre fez, a entidade está à disposição para oferecer todas as informações que forem solicitadas pelas autoridades.”