Operação Fantoche apura suposto desvio de R$ 400 milhões

JOÃO VALADARES E ARTHUR CAGLIARI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente da CNI, Robson Andrade, foi preso nesta terça-feira (19) em uma operação da Polícia Federal em parceria com o TCU (Tribunal de Contas da União) que investiga uma suposta organização criminosa suspeita de desviar R$ 400 milhões do Sistema S e do Ministério do Turismo.

A entidade afirma estar à disposição das autoridades.

A operação, batizada de Fantoche, mira o festival Sesi Bonecos do Mundo, organizado pela empresa Aliança Comunicação e Cultura, de Recife, foco da operação.

Também foram presos os donos da empresa -Lina Rosagomes Vieira da Silva e Luiz Antônio Gomes Vieira da Silva- e o presidente da Fiepe (Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco), Ricardo Essinger.

Ao todo, foram emitidos dez mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Alagoas.

A PF afirma que a organização era voltada para a prática de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos.

Ainda de acordo com os investigadores, um grupo de empresas de fachada, sob o controle de uma mesma família, teria desviado recursos provenientes de contratos e convênios fechados diretamente com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S.

Os contratos eram, na maioria das vezes, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial, diz a investigação.

As medidas foram determinadas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que ainda autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados.