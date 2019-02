Operação desarticula quadrilha que vinha roubando carros e praticando assaltos em JP

Cinco homens e uma mulher que vinham agindo há pelo menos dois meses em João Pessoa, com roubos de carros para desmanches, clonagens e também para a prática de assaltos a comércios e pessoas, principalmente em bairros da Zona Sul, foram presos em flagrante, em uma operação realizada pelo 5º Batalhão da PM, na tarde desta quarta-feira (20).

Com a quadrilha, foram recuperados quatro veículos roubados, peças de outros automóveis, apreendido um revólver, balança de precisão e uma quantidade de drogas.

A operação aconteceu nos bairros de Gramame, Valentina e Muçumago, que eram os pontos de apoio do bando.

Dois dos quatro carros recuperados foram encontrados na areia da praia, em Gramame Sul.

Os veículos, dos tipos Fiat Toro, Fiat Uno, Toyota Etios e Volkswagen Fox, estariam sendo utilizados em vários assaltos registrados pela PM, em bairros da capital.

Dos seis presos, quatro já têm passagem pela polícia. Um homem de 31 anos, que já respondeu por tráfico no Rio Grande do Norte; um jovem de 19, com passagens pela polícia por tráfico e porte ilegal de arma; uma mulher de 28 anos, que passou dois anos presa por roubo e havia saído há dois meses do presídio; um homem de 39 anos, com passagem pela polícia por arrombamento; e outros dois suspeitos, de 49 e 18 anos, que até então não tinham sido presos anteriormente.

Os presos e o material apreendido na operação, desencadeada com indicação da Coordenadoria de Inteligência (Coint) da PM, foram levados para a Central de Polícia, no Geisel.