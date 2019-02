Operação desarticula esquema de tráfico de drogas em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), a Operação Monte Castelo com objetivo de desarticular um esquema de tráfico de drogas que agia na região de Campina Grande, no Agreste paraibano.

A ação foi realizada no bairro Monte Castelo, Zona Leste da cidade, onde foram apreendidas duas armas de fogo, tipo revólveres, maconha, cocaína, ‘loló’ e recipientes com anabolizantes.

A operação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Campina Grande, que, após receber informações através do Disque Denúncia, 197, prendeu Ana Paula Barreto Pereira, 20 anos, e identificou mais três integrantes que atuavam no grupo criminoso, comandado por Gutemberg Felipe dos Santos, 24 anos, que está foragido.

Segundo informações policiais, Guto, como é conhecido, tem vasta ficha criminal, sendo este condenado pela morte de um vigilante, ocorrido no ano de 2013, no Centro da cidade.

Os outros dois que foram identificados são Emerson Marques da Silva, marido de Ana Paula, e Ingrid, esposa de Gutemberg.

De acordo com Ramirez São Pedro, delegado da Repressão a Entorpecentes, as armas serão encaminhadas à Delegacia de Crimes contra a Pessoa, já que há indícios de que foram usadas em homicídios praticados na região de Campina Grande.

Ana Paula foi autuada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de armas. Será encaminhada para audiência de custódia nesta quarta-feira (27), ficando à disposição da Justiça.

A autoridade policial faz um apelo para que a população colabore com as investigações no intuito de localizar e prender os identificados.

Baste ligar para o telefone 197, Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e Defesa Social, que tem sigilo absoluto, repassando quaisquer informações sobre o paradeiro dos suspeitos.