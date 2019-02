Operação da PF prende suspeitos de envolvimento com pornografia infantil na PB

Uma operação denominada de “Salvaguarda” realizada pela Polícia Federal prendeu duas pessoas na Paraíba acusadas de envolvimento em redes de pornografia infantil.

Os suspeitos estavam sendo investigados há oito meses e nesta quinta-feira (14) a polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão em duas residências de João Pessoa.

Foram encontrados em computados mais de 500 fotos e vídeos com conteúdo pornográfico infantil e dois homens foram presos.

Segundo as investigações, as imagens são de crianças com idade entre três e 13 anos de idade. Os detidos integravam uma espécie de rede fechada na internet, onde somente integrantes autorizados conseguiram acessar. As investigações continuam.