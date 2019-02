Operação apreende armas de fogo e recupera produtos roubados no Sertão

A Polícia Militar apreendeu três armas de fogo, drogas e recuperou bijuterias que haviam sido roubadas no Sertão do estado, na tarde e noite dessa sexta-feira (8). As ações aconteceram em quatro cidades e fizeram parte da 33ª edição da Operação Impacto, desencadeada pela PM.

As armas de fogo foram apreendidas nas cidades de Pombal, Patos e Mato Grosso, durante intensificação de abordagens. A apreensão mais recente aconteceu durante a noite, em Pombal, com um suspeito de 33 anos de idade que estava com um revólver calibre 38. Em Mato Grosso, policiais da Força Regional prenderam um suspeito que estava também com outro revólver calibre 38.

Já em Patos, no bairro São Sebastião, um homem foi localizado com porções de substância semelhante à maconha, e na casa dele os policiais da Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam) do 3º Batalhão, encontraram um revólver calibre 22.

Recuperação de produtos roubados – Em Cajazeiras, no bairro da Esperança, policias do 6º Batalhão recuperaram todas as bijuterias que haviam sido roubadas de uma joalharia no último dia 31 de janeiro.

Os produtos – brincos, pulseiras, gargantilhas, entre outros – estavam avaliados em cerca de 5 mil reais e foram encontrados no telhado da casa do suspeito do crime, que já havia sido preso no último dia 6.

Impacto – A 33ª edição da Operação Impacto foi lançada no final da tarde dessa última sexta-feira (8) intensificando as ações da Polícia Militar com realização de blitzen, ocupação de comunidades, abordagens e checkpoints. O objetivo da Operação, que acontece em todo o estado, é o combate aos crimes contra a vida e crimes patrimoniais.