Ônibus terão acréscimo na frota durante o Carnaval, diz STTP

O gerente de Trânsito da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Daniel Araújo, falou sobre as ações para o trânsito de Campina Grande no período carnavalesco e citou que a instituição realiza um plano de ação todo ano para que o Carnaval transcorra da melhor forma no quesito mobilidade urbana.

Ele explicou que os ônibus terão acréscimo na frota e vão circular até a meia-noite no período do Carnaval.

Daniel ainda destacou que nesta quinta-feira (28) haverá o Bloco dos Imprensados e alertou os condutores que transitam pelo Açude Velho e arredores. Também frisou que a STTP conta com agentes de trânsito que atendem na Central através do telefone (83) 3341-1517.

– Pedimos aos condutores que tenham calma e prudência e que Deus ilumine para que esse Carnaval ocorra com paz e segurança para todos – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM