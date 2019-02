Oito municípios paraibanos serão contemplados com o Projeto Nossa Energia

O projeto Nossa Energia, do Grupo Energisa, tem como objetivo o uso racional de energia elétrica e é desenvolvido para as comunidades de baixa renda, abrangendo os consumidores inscritos na Tarifa Social da Energia Elétrica (TSEE), que participam de atividades educacionais e de ações voltadas para a promoção da consciência e mudança de hábitos que combatem o desperdício.

Através do projeto, os consumidores cadastrados na Tarifa Social também podem trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED e participar de ações educativas como peças teatrais, exibição de filmes, dinâmicas relacionadas ao uso de energia elétrica, palestras de orientação financeira para economia da conta de luz e sorteios de brindes.

Este mês, oito municípios paraibanos estarão participando da ação. São eles: Massaranduba, Tenório, Fagundes, Lagoa Seca, Campina Grande, São José de Piranhas, Cuité e Sousa, que receberão os caminhões da Energisa e que percorrem todo o Estado incentivando melhores práticas de consumo nas residências e o combate ao desperdício de energia elétrica.

De acordo com o supervisor de relacionamento na Energisa Borborema, Rômulo Gomes, a troca de lâmpadas de LED será a principal ação realizada nesses municípios, visando uma otimização e diminuição no consumo de energia.

Segundo ele, cada família cadastrada no programa Tarifa Social terá direito a seis lâmpadas.

Para ter direito ao benefício é preciso levar as lâmpadas que serão substituídas e os documentos originais de identidade, CPF e última conta de energia paga.

Também haverá as ações de ‘Cinema na Praça’, com a exibição de filmes em parceria com o governo do Estado, bem como palestras sobre a importância do consumo consciente.

Além disso, Rômulo explicou que as pessoas que são cadastradas no CAD Único podem se cadastrar no projeto de Tarifa Social para ter acesso ao abatimento na conta de energia, em que o desconto vai de 10 a 65%.

Programação:

Fagundes – 12 e 13/02

Lagoa Seca – 12 e 13/02

Campina Grande – 25 e 26/02

São José de Piranhas – 25 a 27/02

Cuité – 27 e 28/02

Sousa – 28/02

