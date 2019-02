OAB-PB realizará sabatinas com os candidatos a prefeito de Cabedelo

A Ordem dos Advogados do Brasil da Paraíba, através da Comissão de Direito Eleitoral, realizará, na primeira quinzena de fevereiro, sabatina com os candidatos a prefeitos de Cabedelo: Eneide Regis, Vitor Hugo, José Eudes e Marcos Patrício. A eleição suplementar acontecerá no próximo dia 17 de março.

A realização da sabatina foi definida, nessa quarta-feira (30), durante reunião da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-PB, que é presidida pela advogada Adriana Rodrigues. Também participaram do encontro os advogados: Carlos Alberto Nóbrega Junior, Angelo Medeiros, Davi Santos, Talita Ellen Marques de Lucena, Fábio de Lucena Falcão, Luiz Rodrigues de C. Neto, Israel Rêmora e Tereza Aline Brunet.

Adriana Rodrigues destaca que com a realização das Sabatinas com os candidatos, a OAB-PB visa contribuir para o processo democrático, possibilitando que não só os advogados conheçam o perfil dos candidatos, suas propostas, mas também para que a população de Cabedelo possa avaliar melhor os nomes que estão na disputa.

“Além de contribuir com o processo democrático e eleitoral na eleição de Cabedelo, que enfrentou um dos maiores escândalos de corrupção de sua história recentemente, a OAB-PB pretende também firmar com cada candidato um pacto com as bandeiras de luta da advocacia e que possam implementá-las naquele município”, declarou Adriana Rodrigues.

As sabatinas acontecerão na Câmara Municipal de Cabedelo ou no Tribunal do Júri da cidade.

Em julho do ano passado, a OAB-PB realizou os debates individuais com os então pré-candidatos ao Governo da Paraíba. Também foram realizadas sabatinas com os candidatos a vice-governador e com os então candidatos ao Senado Federal pela Paraíba.