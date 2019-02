OAB-PB realiza posse festiva dos eleitos para comandar a Instituição

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizará, na noite desta quarta-feira (13), a solenidade de posse festivas dos eleitos para comandar a OAB-PB no triênio 2019-2021.

A solenidade acontecerá no teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural, José Lins do Rêgo, localizado na rua Abdias Sá, no bairro de Tambauzinho, Em João Pessoa, a partir das 18h30, e será comandada pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz.

Na disputa que aconteceu no dia 28 de novembro do ano passado, o presidente Paulo Maia foi reeleito. Para a diretoria foram eleitos: João de Deus Quirino Filho (vice-presidente), Felipe Mendonça Vicente (secretário-geral), Anna Caroline Lopes Correia Lima (secretária-geral adjunto) e Laryssa Mayara Alves De Almeida (tesoureira). A posse administrativa dos novos diretores aconteceu no último mês de dezembro.

Foram eleitos na mesma chapa para a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PB): Francisco De Assis Almeida e Silva (presidente), José Samarony de Sousa Alves (vice-presidente), José Walter Lins de Albuquerque (secretário-geral), Veruska Maciel Cavalcante (secretária-geral adjunto) e Ronaldo Xavier Pimentel Junior (tesoureiro).

A representação junto ao Conselho Federal ficou a cargo dos conselheiros: Harrison Alexandre Targino, Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho, Rogério Magnus Varela Gonçalves, Rodrigo Toscano Azevedo De Brito, Wilson Sales Belchior e Marina Motta Benevides Gadelha. Na solenidade de hoje também serão empossados os conselheiros seccionais, eleitos em novembro; os membros do Tribunal de Ética e disciplina (TED) da OAB-PB; e da Nova Escola Superior da Advocacia (ESA). A lista de todos os empossados pode ser conferida no site da OAB-PB.