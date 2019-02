OAB-CG vai fazer audiência pública para discutir situação de pacientes oncológicos

A presidente da Comissão de Direitos da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil de Campina Grande, Rebeca Coury, afirmou que na próxima terça-feira (19), no auditório da OAB Campina Grande, na Rua Vigário Calixto, 945, no Catolé, às 18h, haverá uma audiência pública no sentido de discutir sobre a situação dos pacientes oncológicos na cidade.

Ela destacou que foram convidados órgãos responsáveis, como o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Hospital da FAP, o Hospital Universitário Alcides Carneiro, a Terceira Regional de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande.

Rebeca declarou que a iniciativa da audiência surgiu após as denúncias vindas de pacientes que não estão tendo acesso ao tratamento oncológico da maneira correta, além do atraso na entrega de medicamentos importantes. Ela explicou que a audiência será no sentido de reunir pacientes oncológicos e seus familiares para ouvir as demandas e, assim que identificadas, descobrir as justificativas dos órgãos responsáveis.

Rebeca salientou que a OAB Campina Grande vai agir rapidamente no sentido de proteger os pacientes que precisam de atendimento oncológico e fazem uso do Sistema Único de Saúde.

– O próximo passo será entrar com medidas pesadas com relação aqueles que não estão cumprindo com o que devem cumprir para com o paciente oncológico. Vamos deixar claro que essa audiência é para dar vez e voz aos pacientes oncológicos e seus familiares – disse.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM.