OAB-CG realiza audiência pública para pacientes oncológicos e seus familiares

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Campina Grande (OAB-CG), através de sua Comissão de Direito à Saúde (CDS), realiza no próximo dia 19, a partir das 18h no auditório, um audiência pública destinada a pacientes oncológicos e seus familiares, mas também aberta ao público. O objetivo principal é discutir os direitos dos pacientes com câncer que são atendidos em Campina Grande.

A advogada Rebeca Coury, presidente da CDS, detalhou que a audiência servirá para identificar junto aos pacientes oncológicos e seus familiares, quais são as principais problemáticas vivenciadas por eles ao longo do tratamento.

“Diante de todas as circunstâncias que eles enfrentam, tentaremos identificar e buscar diálogo com os poderes públicos e as instituições que podem dar suporte a estes pacientes, buscando soluções em conjunto. Se necessário, a OAB, em outra etapa, tomará medidas, inclusive judiciais, para defender os direitos desses pacientes”, afirmou.

Para o presidente da OAB-CG, Jairo Oliveira, será mais um momento de reafirmar o verdadeiro papel da Ordem.

“Essa audiência representa aquilo que nós sempre defendemos: uma Ordem dos Advogados participativa, que enfrenta os grandes problemas da sociedade, ajudando a solucioná-los. Nós sabemos que é necessário um esforço do governo e da sociedade na luta contra o câncer, não só em Campina, mas no mundo. O câncer já é tido como a doença que mais mata no planeta e a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Campina Grande, ao travar esta discussão junto com pacientes, médicos e a sociedade como um todo, mostra-se partícipe de todos os clamores no combate a esta doença tão terrível”, declarou o presidente.