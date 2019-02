OAB-CG questiona desativação de ala cirúrgica no Hospital Pedro I

A presidente da Comissão de Direito à Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil em Campina Grande, Rebeca Coury, afirmou que convocou uma entrevista coletiva para a tarde desta terça-feira (26) para apresentar imagens que substanciam uma fala em relação aos leitos que estavam sendo utilizados pelo Instituto de Saúde Elpídio de Almeida e, de acordo com ela, foram retirados do Hospital Pedro I.

Ela explicou que a Comissão realizou uma visita de rotina no Hospital Pedro I nessa segunda-feira (25) e verificou que a ala cirúrgica feminina foi encontrada desativada e foi informado que todo o material teria sido transferido para uma nova ala do ISEA.

Rebeca destacou que, ao chegar no Isea, foi constatado que as camas pertencentes ao Hospital Pedro I estavam na nova ala do instituto. Ela lamentou a não divulgação alteração e frisou que a OAB-CG requer transparência.

– Eles disseram que todo aquele material, vinte camas, vinte colchões, treze suportes de soro e as dez escadas de dois degraus foram retirados do Hospital para serem colocadas no Isea, naquela ala nova que tanto foi divulgada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande – disse.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.