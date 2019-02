Novos dirigentes do TJPB falam sobre os projetos para o biênio

Antes da solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba, na tarde de sexta-feira (1º), os novos dirigentes do TJPB concederam coletiva à imprensa e adiantaram seus projetos para o biênio 2019-2020.

A Mesa Diretora é formada pelos desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos (presidente), Arnóbio Alves Teodósio (vice-presidente) e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (corregedor-geral de Justiça). Os desembargadores Marcos Cavalcanti Albuquerque foi reconduzido à direção da Escola Superior da Magistratura (Esma) e José Aurélio da Cruz, empossado como ouvidor do TJPB.

Márcio Murilo disse que sua gestão será voltada para valorização da Justiça de 1º Grau. “Vamos economizar ainda mais para que possamos aumentar os investimentos na informatização do Judiciário estadual”, enfatizou.

O desembargador Arnóbio Alves Teodósio (foto) disse que vai cumprir com a sua competência de vice-presidente da Corte na colaboração, ajuda e na continuidade das ações da nova gestão na ausência do presidente do TJPB.

“O presidente do TJ já deixou claro quais são as suas metas e objetivos de trabalho, dentre eles enxugar a máquina administrativa e, assim, poder investir no 1º Grau e em informática, fazendo com que a Justiça se torne mais célere ao jurisdicionado e a toda sociedade paraibana”, disse Arnóbio Alves.

O corregedor-geral, desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, afirmou que vai manter o trabalho do seu antecessor, desembargador José Aurélio da Cruz, mas com inovações que o novo presidente do TJPB pretende construir em seus dois anos de gestão, muito focado na informatização e na valorização da Justiça de 1º Grau.

“Vamos tentar propiciar aos jurisdicionados a possibilidade de resposta às suas demandas e uma resposta rápida, no que diz respeito à nossa missão jurisdicional. É com equilíbrio e paciência que vamos conduzir a Corregedoria. Um órgão sensor e que traz consigo muitos detalhes em sua operacionalidade”, ressaltou o corregedor. Romero Marcelo disse, ainda, que está cercado por juízes auxiliares competentes e de ótima relação com a magistratura paraibana. “Estou confiante em Deus de que faremos uma gestão da melhor forma possível dentro do nosso alcance”, disse.

O desembargador Marcos Cavalcanti Albuquerque, que foi reconduzido ao cargo de diretor da Escola Superior da Magistratura, afirmou que o projeto iniciado há dois anos vai permanecer, mas com muitas inovações.

Segundo o diretor, serão implantados mais cursos de mestrado e viabilizado um doutorado. Para isso, entendimentos acadêmicos estão sendo mantidos com a UniSantos para renovar o mestrado, como também com a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), para o segundo mestrado em Relações Internacionais, no ramos do Direito Internacional Público.

“Já avançamos muito nas conversações com a Universidade Federal da Paraíba, para a implementação de um doutorado, que seria o primeiro da história da Esma”.

Ouvidoria – Já o novo ouvidor do TJPB, desembargador José Aurélio da Cruz, disse que o órgão estará atento aos eventuais reclames dos jurisdicionados e de todos os cidadãos que, de alguma forma, aciona o Poder Judiciário estadual.

“A Ouvidoria pode ser acionada por todos os meios de comunicação, mas é importante que o faça presencialmente, para que fique registrada uma possível reclamação ou sugestão. Uma vez a reclamação autuada, o ouvidor irá até o local do possível problema para tentar resolvê-lo, antes que a representação ou a reclamação chegue até a Corregedoria”.

A Ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba foi criada pela Lei Complementar nº 96, de 03 de dezembro de 2010, a qual dispõe acerca da organização e divisão judiciárias do Estado da Paraíba, tendo entrado em funcionamento a partir da sua regulamentação pela Resolução nº 09, de 31 de janeiro de 2013.

Se constitui num canal de comunicação direta entre o cidadão e o Poder Judiciário do Estado da Paraíba, tendo caráter informativo, educativo, propositivo e de orientação, sem qualquer conotação correicional. Possui como dever, a mediação do relacionamento entre a sociedade e o Judiciário estadual. Representa os olhos e a voz do cidadão dentro do nosso Poder. É um órgão de efetiva participação popular e pode ser acionada pelo telefone 159.