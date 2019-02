Novo presidente do TJPB pretende economizar e investir mais na primeira instância

O desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, novo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, comentou que vai economizar na folha de pessoal e investir mais no primeiro grau, com servidores e juízes.

Ele destacou que o tribunal está pacificado e em constante evolução, sem “mandatário maior”.

– Eu quero destinar toda a economia que eu fizer no pessoal ao servidor e ao juiz de primeiro grau. Irei tentar construir as opiniões para que o Judiciário trabalhe melhor – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM